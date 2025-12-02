ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ವಕೀಲರ ಗುಮಾಸ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:31 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
* ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ * ವಿಚಾರಣೆ 2026ರ ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ಮುನ್ಶಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಡುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗದು. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
High Court of KarnatakabengaluruadvocateLawAmendment Bill

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT