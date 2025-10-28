ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ: 4.83 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರ ಸಮ್ಮತಿ

ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು *ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ದರ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಯೋಜನೆಗೆ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯವೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
–ಸಿ.ಎಸ್‌.ಷಡಾಕ್ಷರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ
