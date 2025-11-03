ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಲು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ: ಡಿಕೆಶಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:53 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:53 IST
DK ShivakumarRahul GandhiTejashwi YadavBihar Assembly Elections

