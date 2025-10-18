ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಂಬರಹ ಬಹಿರಂಗ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಎಂದ ಜೆಡಿಎಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:29 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ನಕಾರ; ಉದ್ಧಟತನದ ಪರಮಾವಧಿ: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ನಕಾರ; ಉದ್ಧಟತನದ ಪರಮಾವಧಿ: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:VIDEO:ಹಿಂದುಳಿದವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ಸುಧಾ–ಮೂರ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ:ಸಿಎಂ
VIDEO:ಹಿಂದುಳಿದವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ಸುಧಾ–ಮೂರ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ:ಸಿಎಂ
Caste Censussudha murthy
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT