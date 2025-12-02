ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ರಜಾ ದಿನಗಳು: ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

<p>2025ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ</strong></p><p>ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಸಿಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ</strong></p><p>ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಜೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ದಿನಗಳು:</strong></p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದ ರಜೆ</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ (ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಜೆ)</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ರಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದ ರಜೆ</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>