ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಸೋಮಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:49 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:49 IST
DharmasthalaV Somanna

