ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮತ ಕಳವು ಗಮನಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೆ: ಬಿ.ಆರ್.‌ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳಂದ | ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ರದ್ದತಿ ಆರೋಪ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಿಜ: ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
ಆಳಂದ | ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ರದ್ದತಿ ಆರೋಪ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಿಜ: ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಕಳವು ಆರೋಪ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಗಡುವು
ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಕಳವು ಆರೋಪ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಗಡುವು
BJPvotersAlandaScamMLAKarnataka AssemblyBR PatilChief Election Commissioner of India

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT