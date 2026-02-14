ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ನಕಲಿ: ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಎಸ್‌ಒಪಿ

ಯುಜಿಸಿ ಅರ್ಹತೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಹಲವು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ನಕಲಿ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ನೈಜತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ (ಎಸ್‌ಒಪಿ) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಎನ್‌.ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತೆ
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಯಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಕಲಿ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು
ಅರುಣ್‌ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌
