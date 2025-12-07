ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ |ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಂಚ- ಹಾಸಿಗೆ: ನಿಯಮ ಇಬ್ಬಗೆ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ₹14.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಚ್‌.ಅರುಣ್‌, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
