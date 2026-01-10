ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರೋಡೆ: ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 430 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ರಾತ್ರಿ 10ರ ಬಳಿಕ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರೋಡೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ
ಅನೂಪ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಸಿಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ
HighwayRobbery

