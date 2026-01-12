ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಲು ಬಿಡಲ್ಲ:ಬಂಜಾರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 9:54 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 9:54 IST
ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ರೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ, ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಜುನಾಯ್ಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
