ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
CET ಕೋಟಾ ಮೀಸಲು ಸೀಟುಗಳು ಉಳಿದರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೆ: 2026–27ಲೇ ಅನ್ವಯ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 0:09 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 0:09 IST
ವಿವಿಧ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಸುತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಾಯುವ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಚ್‌.ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಇಎ
