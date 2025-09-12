ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ₹200: ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ

75 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಸನ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
