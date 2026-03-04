ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ

ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ ದರ 95 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:49 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ElectricityElectricity Supplyelectricity tariffs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT