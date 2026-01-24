ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
42,345 ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇಂದು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಂಟೂರು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಂಟೂರು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳು
ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಡಜನರ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ವಸತಿ ಸಚಿವ
SiddaramaiahKarnatakaZameer Ahmed KhanMallikarjuna khargeKarnataka governmentHousing Board

