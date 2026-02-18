ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೆರೆಗಳ ಬಫರ್‌ ವಲಯ ಕೊನೆಗೂ ಕಡಿತ; ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಮ್ಮತಿ

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ; ಕೆಟಿಸಿಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ– ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:48 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:48 IST
