ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

21 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆಯಷ್ಟು ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನು ದಾಖಲೆ ತಿರುಚಿ ಅಕ್ರಮ: ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:52 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:52 IST
