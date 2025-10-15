ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
12 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲೋಕಾ’ ದಾಳಿ: ₹38.10 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಸುಮಂಗಲ ಆಸ್ತಿ ₹7.32 ಕೋಟಿ, ಧೂಳಪ್ಪ ಬಳಿ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ 166 ಕಟ್ಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:31 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:31 IST
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಔರಾದ್‌ (ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ) ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧೂಳಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ₹83 ಲಕ್ಷ ನಗದು
ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಗೆ ಹುಳು ಬಿದ್ದಿದೆ

