ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:01 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:01 IST
ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
SiddaramaiahMaize cropPM ModimodiLetterCM siddaramaiah

