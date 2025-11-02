ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ನೀರಿನ ಹೆಜ್ಜೆ’ ನ.5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ವಿವಾದ, ಒಪ್ಪಂದ, ತೀರ್ಪುಗಳ ಗುಚ್ಛ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
DK ShivakumarBookwater dispute

