ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು?: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು? ಭ್ರಷ್ಟ್ರಾಚಾರ, ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ; ಇವೇ ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ಅರಸು ಅವರ ಜತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರಸು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದರು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದವರೇ ದೇವರಾಜ ಅರಸು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡದೇ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತಿಹಾಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p><p>ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2013 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.Karnataka CM: ದೇವರಾಜ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ: ದೇವರಾಜ ಅರಸು – ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ....<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಾದಿತನದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ನಿವೇಶನ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು 14 ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಇವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಚಾರದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ 11 ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಯಾದರು. ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಉದ್ದವಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>