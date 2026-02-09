ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: ₹10,194 ಕೋಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ * ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು: ಸಿಎಜಿ
ಜಯಸಿಂಹ ಆರ್.
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲುಪದ ಹಣ | ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ | ನೈಜತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನ
Skill DevelopmentFinancial crisisAuditing

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT