ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ: ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಯ

ರೋಹಿತ್ ಕೆವಿಎನ್
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:36 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:36 IST
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ;

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ; 

ಚಿತ್ರ: DH Photo/KVN Rohit

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಚಿತ್ರ: DH Photo/KVN Rohit

cyber crimeCyber attackBangalore policetraffic fine

