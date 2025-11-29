ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಲು‌ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ‘ಉಪಾಹಾರ’ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಹೈಕಮಂಡ್ನವರು ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುತ್ತಾರೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ–ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ: ‘ಕಾವೇರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಚರ್ಚೆ.<p>‘ಅಧಿವೇಶನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಂಡ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ’ ಎಂದರು. </p><p>‘ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.ನನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ; ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುವೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.<p>‘2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಗೊಂದಲವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಇದೇ 8ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ, ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರ ಚಾಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ: ವಿಶ್ವನಾಥ್.<p>‘ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 140 ಶಾಸಕರಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 64 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು 18 ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದರೆ 82 ಅಷ್ಟೆ. ಅವರು ಏನೇ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ’ ಎಂದೂ ನಕ್ಕರು.</p><p>‘ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರಾದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಯೇ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಡಿ.ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಡಿಕೆ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದರು. ಆಗ ನಾನು, ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೇ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.<h2>ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ</h2>.<p>ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೈಕಮಂಡ್ನವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಶಾಸಕರನ್ನು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು. </p><p>‘ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್.<p>ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಿಗದಿಯಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನದಂತೆ ‘ಕಾವೇರಿ’ಗೆ ಬಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ , ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ನಗರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ರಂಗನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p> .ಮೇಕೆದಾಟು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>