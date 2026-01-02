ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಅಕ್ರಮ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಲೋಪ; ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 0:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EttinaholeEnvironmental conservation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT