ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯುವ ಸಂಸತ್‌: ಪ್ರತಿಮಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:58 IST
ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸೋಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯುವ ಸಂಸತ್‌ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
bengaluru

