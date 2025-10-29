ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ | ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಭರತ್‌: ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದ ಪಟ್ನಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅನುಭವಿ ಭರತ್ ಹೂಡಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ರೇಡಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಮೂರನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 46–39ರಿಂದ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಪಟ್ನಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ದಬಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು. </p>.<p>ತ್ಯಾಗರಾಜ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು 2 ಅಂಕಗಳ (22–20) ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಚುರುಕಿನ ಆಟವಾಡಿದ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. 17 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 6 ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಭರತ್ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಅವರು ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 224 ಅಂಕ (20 ಪಂದ್ಯ) ಕಲೆಹಾಕಿದರು. </p>.<p>ಪಟ್ನಾ ತಂಡದ ಪರ ಅಯನ್ ಲೋಚಬ್ 22 ಅಂಕ (20 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್+ 2 ಬೋನಸ್) ಗಳಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 324 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (22 ಪಂದ್ಯ) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 500 ಅಂಕಗಳ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ನಾ ತಂಡದ ಸತತ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಸರಪಳಿ ತುಂಡಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ನಾ ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನಲ್ಲೂ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>