ಪಾಕ್‌–ಅಫ್ಗನ್‌ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭ

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. </p>.<p class="title">ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಗನ್ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾವು–ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.</p>.<p class="title">206 ಮಂದಿ ಅಫ್ಗನ್ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ 110 ಮಂದಿ ತಹ್ರೀಕ್–ಎ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಪಾಕ್ನ 23 ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಕದನವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="title">ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನವಿರಾಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>