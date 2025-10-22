ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸೋದರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಲೀಮಾ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರವಾದ ನಿಗ್ರಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು (ಎಟಿಸಿ) ಬುಧವಾರ ಜಾಮಿನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ| 2023ರ ಗಲಭೆ: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ 17 ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಎ-ಇನ್ಸಾಫ್ (ಪಿಟಿಐ) ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಉಗ್ರವಾದ ನಿಗ್ರಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಎಂದು ‘ಡಾನ್’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ 11 ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಅಲೀಮಾ ಮಾತ್ರ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಟಿಸಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬೋಗಸ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾವಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಾದ್ ಅರ್ಷಾದ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಯೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ.</p>.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ ನಿರ್ಬಂಧ.<p>ಅಲೀಮಾ ಅವರು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಅಲೀಮಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಳೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ .<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಲು ನಿಷೇಧ ಇದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಪಿಟಿಐ ಕಾರ್ತಕರ್ತರು ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್ ಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p> .ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>