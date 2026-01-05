ಶೇಖ್‌ ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ: 21ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

<p><strong>ಢಾಕಾ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪದಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಹಾಗೂ 285 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜನವರಿ 21ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಹಸೀನಾ ಹಾಗೂ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ‘ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ‘ಟಿಬಿಎಸ್ನ್ಯೂಸ್.ನೆಟ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ, ಜುಲೈ 30ರಂದು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 286 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p class="title">ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಢಾಕಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಬ್ದೂಸ್ ಸಲಾಂ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಜ.21ರಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>