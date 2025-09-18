ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾರ ಮತದಾರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪದಚ್ಯುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಯುಡಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು: ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪದಚ್ಯುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಯುಡಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು: ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆ
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪದಚ್ಯುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಯುಡಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು: ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಲಹೆಗಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಲಹೆಗಾರ
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಲಹೆಗಾರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪುತ್ರ ಸಂಜೀಬ್‌ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪುತ್ರ ಸಂಜೀಬ್‌ ಆರೋಪ
ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪುತ್ರ ಸಂಜೀಬ್‌ ಆರೋಪ
ElectionSheikh Hasinavoter ID

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT