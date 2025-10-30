<p><strong>ಬೂಸಾನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬೂಸಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.</p><p>ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಭೇಟಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಸುಂಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದರು.</p><p>ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಂಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಕತೆ ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>