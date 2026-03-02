Cyprus: ಬ್ರಿಟನ್‌ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ನಿಕೊಸಿಯಾ</strong>: ಸೈಪ್ರಸ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿನ್ನ ವಾಯು ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ ಸೋಮವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಪ್ರಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡ್ರೋನ್ನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ –ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>