<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆಕೋರ್ನು ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲೆಕೋರ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿವರ ಆಯ್ಕೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬ್ರೂನೊ ಲಿ ಮೇರಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಲೆಕೋರ್ನು ಅವರು, 'ಮತದಾನವಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಈ ಹಿಂದಿನವರು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಆಯವ್ಯಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಪ್ರಧಾನಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್.