<p><strong>ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್:</strong> ಜಿ–20 ಶೃಂಗದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಂಡವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದಿರಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಲಾರ್ಡ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ತಂಡವು ಜಿ–20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಂಡವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕವು ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>'ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಂಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಫೋಸ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 'ರಾಮಫೋಸ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಬಾರದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ–20 ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>