ಜಿ20 ಸಭೆ| ಅಮೆರಿಕದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಘೋಷಣೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ

ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:19 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:19 IST
ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ
modiG20 summit

