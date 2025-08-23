ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Famine in Gaza | ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರಿದೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಾಮವು ಮಾನವನಿರ್ಮಿತ ದುರಂತ. ನೈತಿಕತೆಯ ಅಧಃಪತನ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವೈಫಲ್ಯ. ಕೂಡಲೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿ
ಆ್ಯಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್‌, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
