<p><strong>ನೂಕ್ (ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್):</strong> ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೋಧರು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 15 ಯೋಧರು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನೂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 13 ಮಂದಿಯ ವಿಚಕ್ಷಣ ತಂಡವನ್ನು ಗುರುವಾರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜರ್ಮನಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು, ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲದೇ, ನ್ಯಾಟೊ ಗುಂಪಿನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೋಧರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪೌಲ್ಸೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ರಾಸ್ಮಸೆನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.