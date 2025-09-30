ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

H1B VISA | 2026ರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ಅಗ್ಗದ ನೌಕರರ US ಪ್ರವೇಶ ಇಳಿಕೆ: ಲುಟ್ನಿಕ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Explainer | H1B ವೀಸಾಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ..?; ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ...
Explainer | H1B ವೀಸಾಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ..?; ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:H1B Visa: 5 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ₹44 ಶತಕೋಟಿ; ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
H1B Visa: 5 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ₹44 ಶತಕೋಟಿ; ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
technical educationvisaH1B visaDonald Trump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT