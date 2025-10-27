ಹೆರಾಯಿನ್‌ ಸಾಗಾಣೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯನ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ಹೆರಾಯಿನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬಂಡಾರನಾಯಿಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯನ(32) ಬಳಿ ಇದ್ದ 2.8 ಕೆ.ಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಗ್ರಹ ವಿಭಾಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆರಾಯಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹99 ಲಕ್ಷ(3.4 ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ಅಡಾ ಡೆರಾನ’ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಲಂಬೊದ ಸ್ಥಳೀಯ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತನನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>