ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್‌: ಭಾರತೀಯ ನಾಪತ್ತೆ

<p><strong>ಮಾಲೆ:</strong> ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಹಡಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಸಮೀಪದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಎಸ್ವಿ ದೌಲಾ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು, ವಿಲಿಮಾಲೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸನ್.ಎಂವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.35ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯು ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>