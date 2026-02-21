ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಕೀಲ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಅಮೆರಿಕದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಕೀಲ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಕೀಲ ನೀಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್, ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 6:3 ಬಹುಮತದ ಆದೇಶದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಸುಂಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನೀಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್ ವಾದ
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಕೀಲ ನೀಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಜಯ
ತೀರ್ಪು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ವಕೀಲರ ಸಾಧನೆ
ಟ್ರಂಪ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಹವಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ 55 ವರ್ಷದ ನೀಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್ ಅವರು 52 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
55 ವರ್ಷದ
ನೀಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್
52ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಂಖ್ಯೆ
ಫೆಬ್ರುವರಿ 20
ತೀರ್ಪು ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
AmericaTaxLawyertariff hike

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT