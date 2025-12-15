ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ: ಭಾರತೀಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಧಿಕ

<p><strong>ಸಿಂಗಪುರ</strong>: ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಂಗಪುರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ₹5,170 ಕೋಟಿಗೂ (812.17 ದಶಲಕ್ಷ ಸಿಂಗಪುರ ಡಾಲರ್) ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 4.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. </p>.<p class="title">ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಂಗಪುರವು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯೂ ಸರಾಸರಿ 6 ದಿನಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ, ಆಹಾರ, ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘದ (ಒಆರ್ಬಿಎ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ಷಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>