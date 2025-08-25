ಭಾರತದ ‘ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’: ಚೀನಾ ಪ್ರಶಂಸೆ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್</strong>: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸಮಗ್ರ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ಯ (ಐಎಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್), ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೇಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳ (ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯು) ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವು ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ‘ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ’ ಎಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ ಮೂಲದ ‘ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಾಲೇಜ್’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ವಾಂಗ್ ಯನಾನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಹು ಹಂತದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಚೀನಾದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">‘ಐಎಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್, ಮೂರು ಹಂತದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>