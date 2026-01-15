ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಇರಾನ್‌ | ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ: ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಹೆ

ಇರಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 15:57 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 15:57 IST
