ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ: 40 ಮಂದಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಸಾವು

<p><strong>ಕೈರೊ:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆರವು ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಜಾ ನಗರದಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.</p>