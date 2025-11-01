ಮೃತದೇಹ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳದ್ದಲ್ಲ: ಇಸ್ರೇಲ್

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ</strong>: ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಮೂರು ಮೃತದೇಹಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 11 ಮಂದಿಯ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಮೃತದೇಹಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಅವಶೇಷಗಳು 11 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು 20 ಮಂದಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 17 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>