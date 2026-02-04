<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್</strong> : ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಯೂನಿಯನ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಯುಎಸ್ಡಿಪಿ) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸದೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬುಧವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶಸಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೇನೆಯ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ–ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ. ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>2021ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಸೇನೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>