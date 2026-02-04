ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನ 2 ಸ್ವರ್ಣ

ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಇಶಾ | ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ಗೆ ಕಂಚು
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:56 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:56 IST
