<p><strong>ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ</strong>: ಭಾರತವು 2031ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫುಟಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬುಧವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ದೇಶಗಳು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಕುವೈತ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ಥಾನ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023 ಮತ್ತು 2027 ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಹಿಂದೆಸರಿದಿತ್ತು.</p>